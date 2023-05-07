曼城贏波！根度簡搶射12碼宴客激嬲哥帥

曼城靠「輪換奇兵」根度簡梅開二度，周六(6日)英超以2比1擊敗列斯聯，雖然繼續向衞冕之路進發，亦為周中歐聯作客皇家馬德里注入強心針，但根度簡搶走艾寧夏蘭特主射12碼權後更宴客，激到哥迪奧拿紮紮跳。

曼城由於有歐聯後顧，今場主帥哥迪奧拿作出部分輪換，菲爾科頓、馬列斯及根度簡等正選上陣，上場打破英超入球紀錄嘅艾寧夏蘭特繼續擔正。至於深陷降班危機嘅列斯聯，則由新上任嘅艾拿戴斯首度領軍。

曼城甫開戰就採取主動，而且輕鬆控制戰局，戰至19分鐘「藍月亮」已經打開紀錄，馬列斯右路禁區邊交波出娥眉月，根度簡第一時間熨射入波。8分鐘之後曼城第二個入波出現，不論助攻球員、入波球員同入波過程都同第一球一模一樣，不過今次根度簡射向列斯聯大門右後下角入波，上半場曼城領先2比0。

下半場接戰，曼城同樣主導賽事，但艾寧夏蘭特一直未能取得入球，84分鐘曼城獲得12碼，根度簡搶去夏蘭特嘅主射權，希望可以連中三元，但最終宴客，更於85分鐘被列斯聯前鋒洛迪高射入一球，追成1比2，雖然「藍月亮」全取3分，但領隊哥迪奧拿躁咗，賽後拒絕同根度簡握手。