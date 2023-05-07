沙拿連續9場主場入波　利物浦史上第一人

周日(7日)凌晨英超，利物浦主場以1比0擊敗賓福特，前鋒穆罕默德沙拿射入全場唯一入球，呢位30歲埃及國腳成為利物浦成立130年以來，首位各項賽事連續9場主場入波嘅球員，最重要係紅軍取得英超6連勝之後，追貼第4位曼聯至1分距離，爭奪下屆歐聯入場券重燃希望。

利物浦發動閃電戰，開賽13分鐘就打開紀錄，華基爾雲迪積克頭槌二傳，由穆罕默德沙拿射入，呢個入波對於呢位「埃及美斯」而言，意義重大，沙拿唔止成為紅軍史上首位連續9場主場入波球員，同時亦係佢喺主場晏菲路球場第100個入波。

利物浦今季成績走下坡，沙拿被指水準大不如前，但其實佢今季各項賽事已為紅軍入30球，同對上2季各有31球進帳相若，甚至有望超越過去2季入波數字。

不過，利物浦今場亦贏得好驚險，因為賓福特前鋒麥比奧莫曾經射門入網，但因為越位在先，被判無效，紅軍先至可以全取3分。值得一提，利物浦近5場英超都係淨贏1球，成為自2009年12月伯明翰之後，首支連續5場英超淨贏1球嘅球隊，比賽過程令紅軍球迷飽食驚風散。

利物浦現時落後第4位曼聯1分，但踢多2場，如果想打入前4位參加下屆歐聯，除咗要保持繼續贏波之外，仲要寄望曼聯失分。