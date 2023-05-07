皇馬捧西盃冠軍　出現贏歐聯吉兆

周日(7日)凌晨西班牙盃決賽，皇家馬德里憑洛迪高高斯梅開二度，以2比1擊敗奧沙辛拿，相隔9年再次奪得呢項錦標，並成為贏歐聯吉兆，因為「銀河艦隊」2014年捧西盃冠軍後，主帥安察洛堤隨即領軍喺歐聯4強擊敗哥迪奧拿，殺入決賽贏埋歐聯冠軍，成為盃賽「雙冠王」。

今仗開波僅2分鐘，皇馬就打開紀錄，兩位巴西球員合作，雲尼斯奧斯祖利亞左路突破後傳中，由洛迪高高斯射入。戰至31分鐘，皇馬有機會拉開紀錄，阿拉巴主射罰球，可惜中楣彈出。

奧沙辛拿避過一劫，下半場由盧卡斯托路喺禁區頂勁射入網扳平，但皇馬始終技勝一籌，70分鐘由洛迪高高斯射成2比1，協助「銀河艦隊」第20次奪得西班牙盃冠軍，為周三(10日)凌晨歐聯4強首回合主場對曼城壯行色。

值得一提，皇馬2014年奪得西班牙盃冠軍後，就喺歐聯4強「雙殺」當年由哥迪奧拿執教嘅拜仁慕尼黑，殺入決賽擊敗馬體會，奪得冠軍。

無獨有偶，皇馬今次捧西盃後，歐聯4強對手又係由哥迪奧拿領軍嘅球隊，教練安察洛堤能否重演當年好戲，大家拭目以待。