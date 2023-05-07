花劍世盃墨西哥站　張家朗奪銀有望重返世一

劍擊世界盃墨西哥站花劍個人賽，世界排名第4的香港「劍神」張家朗殺入決賽，最終以10：15不敵埃及劍手奪得銀牌，有望憑今站積分重返世界第1。

25歲的張家朗早前於南韓大獎賽奪得銀牌，世界排名升上第4，與第1的美國劍手陳海翔只差9分。這位香港劍手今站正賽64強起連贏英國的Harry Bird、日本Yoshiki Abe 、2022亞錦賽銀牌得主中國劍手莫梓維、世界排名第5的法國劍手Enzo Lefort，闖入4強並鎖定獎牌。另一港將蔡俊彥則在16強勇挫世界「一哥」陳海翔，惜未能再闖一關，8強不敵美國的Gerek Meinhardt。

張家朗準決賽迎來世界排名第9、東京奧運奪個人賽銅牌的美國劍手Gerek Meinhardt，港將再以15：7力挫對手打入決賽，面對埃及的Hamza Mohamed曾力追至10：10平手，最終以10：15告負，奪得銀牌。張家朗今季狀態大勇，繼巴黎站世界盃奪銅、釜山大獎賽獲銀之後，第3度上頒獎台。

由於世界「一哥」陳海翔16強止步，另外世界第2及3的意大利劍手馬連尼和科干尼亦分別於4強及16強出局，第4的張家朗有望憑今站積分重返「世一」寶座。