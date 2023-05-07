港超聯　粉絲提早到場守候「樂天女孩」！

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（7日）煞科日頭場賽事，晉峰於主場青衣運動場迎戰香港U23。當中首次來港擔任表演嘉賓的海外人氣啦啦隊「樂天女孩」，於早上提前進行綵排及與球迷合照，吸引不少球迷到場觀看！

今場聯賽3時才開賽，但由於被抽中的晉峰球迷會會員，可於早上到場觀看「樂天女孩」綵排及合照，約9時多已有少部分球迷在「青衣場」門外排隊等候。6名「樂天女孩」成員，包括隊長籃籃、副隊長菲菲、苡萱、卉妮、岱縈，以及孟潔約在11時進行公開綵排，而合照環節則約在12時30分舉行，剛抵港的Yuri及琳妲更及時趕到，令一眾粉絲相當開心。

有份參與合照環節的球迷潘先生，透露自己已支持樂天桃猿棒球隊及「樂天女孩」約7年，對今次表現十分期待：「之前都有去台灣睇過佢哋兩次表現，我最鍾意『若潼』，不過佢去咗美國無嚟到。估唔到『樂天女孩』會嚟香港，自己知道之後都即刻撲飛同加入晉峰球迷會，今朝番凌晨5點，12點幾收工即刻趕過嚟。」過去支持南華、飛馬的潘先生，亦希望經過今場比賽，以及加入晉峰球迷會後，可以重燃自己對本地足球的興趣。