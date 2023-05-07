唔專業　夏蘭特因「親情」唔射12碼？

曼城上仗英超以2比1擊敗列斯聯，發生小插曲，「藍月亮」比賽末段獲得12碼，但首席「劊子手」艾寧夏蘭特卻違反領隊哥迪奧拿指令，讓畀根度簡主射，不幸宴客，激到哥帥紮紮跳。英國網民指夏蘭特可能顧及爸爸「老夏蘭特」曾效力列斯聯，唔想親自射死對手。

當時曼城憑根度簡梅開二度領先2比0，只要入埋12碼，領先3球就好穩陣，但呢位德國國腳卻射失，轉個頭仲畀列斯聯追至1比2，幾乎失分。

艾寧夏蘭特決定「讓射」12碼時候，哥迪奧拿已經喺邊場大嗌叫佢射番，點知呢位挪威國腳都係唔聽，令人嘖嘖稱奇。英國網民指除咗夏蘭特想畀根度簡完成帽子戲法之外，亦可能考慮到「老夏蘭特」效力過列斯聯，自己更加喺列斯聯所在城市出世，唔忍心親自解決呢支深受降班威脅嘅「家鄉球隊」。

賽後哥迪奧拿接受傳媒訪問時仍然好嬲：「我哋主射12碼首兩位人選係夏蘭特同馬列斯，英超領先2球並唔安全，簡度根有承擔去操刀，值得欣賞，但重點係必須根據事先安排，由指定球員主射，特別係夏蘭特，佢係呢方面專家。」

簡度根透露哥迪奧拿返回更衣室後黑晒面，但強調並非自己要求主射12碼：「夏蘭特拎住個波，我都以為係佢射，但佢望住我，我係好肯定佢讓畀我操刀，我先至去主射。」幸好曼城最後都贏波，否則簡度根同夏蘭特都會成為罪人，佢哋下場歐聯4強首回合對皇馬，應該唔敢再玩嘢。