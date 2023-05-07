A米贏波代價大　「新C朗」受傷或無緣歐聯

周六(6日)晚意甲前列大戰，AC米蘭主場以2比0擊敗第2位拉素，但亦付出沉重代價，有「新C朗」之稱嘅翼鋒拉菲爾利亞奧受傷退下火線，可能缺陣周四(11日)凌晨歐聯4強首回合對國際米蘭。

拉菲爾利亞奧踢咗11分鐘就傷出，意大利傳媒指呢位23歲葡萄牙國腳拉傷肌肉，根據以往受過類似傷患嘅球員經驗，可能需要抖2至4星期，如果拉菲爾利亞奧今次都要休息同樣時間，意味會錯過歐聯4強兩回合比賽。

賽後拉菲爾利亞奧喺社交網發文，表示自己情況良好，向球迷派定心丸，呢位「新C朗」今季意甲入12球及7次助攻，而喺歐聯亦有1個入球及4次助攻，若然佢缺陣，勢必嚴重削弱AC米蘭晉級機會。

至於今場意甲，AC米蘭憑伊斯美賓拿沙、迪奧靴南迪斯各入1球，贈拉素兩蛋，其中左閘迪奧靴南迪斯由後場帶波，個人表演長驅直進，勁射入網，可以話係今季意甲最佳金球，A米教練皮奧利惟有寄望呢位法國國腳分擔拉菲爾利亞奧左路側擊工作。