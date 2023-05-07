保衞前4！曼聯開攻搶客W

英超焦點之戰有韋斯咸主場對曼聯，「錘仔幫」韋斯咸近期惡戰連場，球員疲於奔命，結果遭遇3連敗，兩位中場主將迪格蘭賴斯、湯馬士蘇錫克有傷在身，令球隊雪上加霜。曼聯為力保前4位而戰，爭勝決心強，加上雙方近6次對賽，「紅魔鬼」獲得5勝1負，客勝值得追捧。（Now 621及611周一凌晨2時直播）

韋斯咸需要搶分護級，但季尾賽程非常難踢，近3仗全敗，當中輸畀利物浦同曼城並唔令人意外，最大打擊係3比4不敵同級對手水晶宮，連番受挫之下，難免削弱士氣。

屋漏偏逢連夜雨，兩位中場主將迪格蘭賴斯、湯馬士蘇錫克有傷在身，缺陣上陣對曼城，結果慘吞3蛋，若然兩人今場無法復出，勢必難以同「紅魔鬼」抗衡。此外，韋斯咸將於周中歐協聯4強首回合對阿爾克馬爾，緊密賽程壓迫之下，非常考驗領隊莫耶斯調配兵力，稍有不慎，隨時顧此失彼。

另一邊廂，曼聯踢法愈來愈有侵略性，早前作客另一支倫敦球隊熱刺，上半場已經領先兩球，雖然最終被逼和，但並冇影響球員信心，其後擊敗大勇嘅阿士東維拉，拉舒福特、費奴般南迪斯、卡斯米路等中前場球員狀態出色。

曼聯上仗創造唔少攻勢，但補時被判罰12碼，遭白禮頓絕殺，實在唔抵，球員谷埋一肚氣，加上曼聯已連續3次擊敗「錘仔幫」，今場一於捧曼聯客勝吐烏氣。

直播表

周日6:15pm 荷甲 安曼 Vs 川迪

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周日6:30pm 意甲 阿特蘭大 Vs 祖雲達斯

Now 638

周日7:00pm 法甲 昂熱 Vs 摩納哥

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周日7:00pm 英甲 錫周三 Vs 打比郡

有線601、661台

周日7:30pm 德乙 海登咸 Vs 馬格德堡

on.cc東網

周日8:30pm 荷甲 精英隊 Vs 飛燕諾

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周日9:00pm 意甲 拖連奴 Vs 蒙沙

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周日9:00pm 法甲 南特 Vs 斯特拉斯堡

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周日11:05pm 法甲 里昂 Vs 蒙彼利埃

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周日11:30pm 英超 紐卡素 Vs 阿仙奴

Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 拿玻里 Vs 費倫天拿

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周一2:00am 英超 韋斯咸 Vs 曼聯

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周一2:45am 法甲 特魯瓦 Vs 巴黎聖日耳門

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周一4:30am 阿甲 河床 Vs 小保加

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周一8:00am 阿甲 學生隊 Vs 沙士菲

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周一8:00am 阿甲 堤格雷 Vs 紐維爾舊生

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