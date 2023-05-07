比堤：紅魔作客力擒錘仔幫

今仗對雙方意義重大，事關曼聯希望可以進一步鎖定前4位置，而韋斯咸亦要為護級而戰，不過我認為兩隊最終都可以達成目標。

我之前預測曼聯會作客不敵白禮頓，結果他們亦全失3分。今場作客韋斯咸將會是另一場硬仗，特別是紅魔最近的表現相當不穩，但我發現每當他們經歷了一場令人失望的敗仗後，他們都會在下一場賽事作出反彈而獲勝，這正是領隊坦哈格預期球隊作出的反應。

般奴費南迪斯將會在進攻中場擔當關鍵角色，有見及此，韋斯咸將希望迪格蘭賴斯可以病愈復出，事關他因病而缺席了球隊上場被曼城擊敗的聯賽。這位英格蘭國家隊中場球員於比賽時瞻前顧後，十分出色。今仗他除了要負責截斷曼聯的進攻之外，還要策動球隊的攻勢。

拉舒福特在近10場各項賽事中只攻入3球，還未重拾較早前的強勁入球走勢，我認為如果他能夠攻入更多入球的話，紅魔將可鎖定來屆歐聯參賽資格。

錘仔幫方面，查洛保雲及盧卡斯柏基達的創造力有能力扭轉局勢，因為他們具有相當好的攻擊力，也能夠製造入球威脅。另外，我也肯定米查利安東尼奧的體能，將可令曼聯不穩的後防感到不安。

韋斯咸主場球迷將會為球隊奮力吶喊助威，如果他們能夠在比賽早段取得入球的話，將大大增加他們搶分的機會。然而，我認為最終曼聯將可在這場緊湊的賽事中險勝而回。