港超聯　晉峰1球小勝香港U23　

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（7日）煞科日頭場賽事，晉峰於主場青衣運動場迎戰香港U23。最終「粉紅軍團」在賽事高掛紅旗，全場1,421名球迷以及「樂天女孩」打氣下，憑陳肇鈞一箭定江山，1球擊敗香港U23。

主隊晉峰今場陣容變動頗大，門將何國泉繼2018年5月13日後再次上陣，艾拔簡勞與葉卓文扼守中路，栢保羅、費利浦薩及黃偉國在前線攻堅。香港U23則由林樂賢、何瀧浩及羅曉聰坐鎮中場，入球重任落在林智豐、袁世傑身上。

香港U23甫開賽即反客為主，9分鐘袁世傑推入禁區內起腳，被何國泉接實。12分鐘今季結束後掛靴的晉峰後衞艾拔簡勞被換出，全場紛紛起立向他拍掌致謝，而香港U23之後亦有張俊軒因傷離場。

24分鐘「粉紅軍團」率先打開記錄，列卡度接應角球頭槌省中人， 陳肇鈞門前補中得手，領先1比0。晉峰隨後再有陳肇鈞慘食炸胡，以及費利浦薩推大位起腳中楣，半場暫時領先1球。

易邊後晉峰繼續搶攻，林樂勤罰球斬入禁區，費利浦薩頭槌頂中門楣。64分鐘林樂勤左路再開出角球，但列卡度頭槌同樣無功而還。比賽尾段一次反擊，費利浦薩勁射再次中柱彈出，但晉峰照以1球小勝而回，終止各項賽事9場不勝走勢，以第8名衝過終點，落敗的香港U23今季則1場不勝排包尾。