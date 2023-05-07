港超聯　標準流浪作客大埔贏波做「3哥」

「中銀人壽香港超級聯賽」第18周賽事，和富大埔於主場大埔運動場迎戰標準流浪，結果戰意相對鮮明的客軍以5比1贏波，趕過同日輸波的冠忠南區，成為今季聯賽「3哥」。

賽前在積分榜上以30分第4、落後第3位冠忠南區1分的標準流浪，儘管有「足總盃」決賽後顧，依然排出強陣應戰。甫開賽即大舉進攻，不足1分鐘便起腳柱邊出界的伊巴謙，在11分鐘接應神田夢實左邊開出的角球跳頂入網，為今場大勝揭開幕。

9分後鐘，主隊被罰12碼佐敦查維斯禁區內犯手球，神田夢實操刀入網，但球證庾建峯指伊巴謙偷步衝入禁區，需要重射，神田再入1次成2比0。戰至40分鐘，後備入替祖連奴的法蘭奴頭槌頂中柱，雷仙奴大腳解圍卻省中林學曦入網，客軍靠這記幸運入球領先3比0完上半場。

易邊後，標準流浪繼續主導形勢，伊巴謙在54分鐘由後場得皮球後，藉速度爆跄名「綠戰士」後大腳抽入，個人梅開二度。10分鐘後，基藍馬右路底線傳中，伏兵遠柱的林遼太飛頂入網，助球隊遙遙領先5球。雖然主隊在67分鐘由李家豪「破蛋」，仍無阻標準流浪大勝一場。

由於冠忠南區作客港會場以1比2敗陣，全取3分的標準流浪，得以33分反壓對手，成為今季聯賽季軍。