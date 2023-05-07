港超聯　李瀚灝孖住史建威告別「綠戰士」

完場笛聲一響，之前「三出三入」的門將李瀚灝，再一次離開「綠戰士」這個大家庭。「好開心可以喺大埔再踢多一季，離開係一個好慎重嘅決定，今年8月我就會做爸爸，嚟緊會百分百投入自己嘅工作。但我只係離開港超，如果有甲組球隊覺得我幫到手，我都會繼續踢嘅。」06年便加入大埔的「阿灝」表示。

完賽後，「阿灝」與隊中另一老臣子、同樣會離隊的史建威，擁抱道別的一幕，令不少專程入場、支持了球隊多年的大埔球迷動容。「我06年就加入大埔，當年主場對南華全場爆滿，就好似早幾日發生嘅事。原本疫情一爆發，我都諗住自己會無聲無息消失喺港超，好開心大埔重返港超之後，畀到個機會我，再一次喺熟識嘅『禁區』，左飛右撲。但好奇怪，好似已經冇咗之前嗰種激情，加上BB就出世，係時候作出取捨。」「阿灝」淡淡道出其決定離隊的原因。

談及大埔的門神，陳家麒之外就是李瀚灝，如今自己的離去，放心將門神之位交到謝家榮手中嗎？「又唔好講得咁誇張，哈！哈！『家榮』嘅潛質同能力，一早已獲得肯定，加上佢擁有所有本地門將渴望嘅身型，唔好話大埔，喺香港隊都應該大把世界啦！但佢一定要生性同自律，諗清楚自己想點，唔係嘥自己同睇好佢嘅人嘅時間。」

「阿灝」周日(7日)賽後，隨即往機場與友人會合飛赴澳洲：「我17號就返香港開工，大家如果有公積金或者其他投資嘅嘢想搵我幫手，咪約我傾吓囉，唔使唔好意思嘅！」早幾年已投入投顧問工作的「阿灝」打趣道。