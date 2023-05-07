港超聯　港會2比1力挫冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（7日）煞科日爆發激戰，港會主場迎戰需要取勝確保以頭3位完成球季的冠忠南區。最終港會憑泰亞高及周子謙各建一功，2比1擊敗冠忠南區。由於較早前標準流浪全取3分，因此南區肯定無法以頭3完成聯賽。

港會今場由費查把守大門，杜國樑聯同菲杜化鎮守中路，溫俊及莊馬仕負責掃蕩，支援福保羅及安高沙攻堅；至於南區，基斯協助何振廷控制中場，艾華及陳傲軒負責側擊，史提芬彭利拿和慕沙在前線擔正爭取入球，佐佐木周先列後備。

賽事因天雨開係，延遲約半小時開賽。南區開賽後積極進攻，但幾次角球俱未能造成入球。9分鐘，艾華右路傳中，被費查沒收。10分鐘後，杜馬思大腳長傳，港會球員解圍不遠，史提芬彭利拿起腳高出。隨後福保羅及杜馬思先後傷出，分別由李小恆及容昊入替。40分鐘，史提芬彭利拿禁區頂主射罰球，僅越楣而過，兩隊半場踢成0比0。

港會換邊後嘗試反撲，李小恆右路突破後傳中，泰亞高起腳被伍瑋謙沒收。48分鐘，泰亞高個人突破後起腳破網，港會領先1比0。南區之後不斷搶攻，力圖追平，56分鐘，南區開出角球，何振廷混戰中起腳高出。10分鐘後，南區調入簡嘉亨加強攻力。79分鐘，艾華禁區頂射地波，被費查接實。南區落後下嘗試高空轟炸追广成平手，但戰至89分鐘再失1球，里奧接應安高沙罰球攻門被擋，周子謙門前補射成2比0。補時階段，艾華右路窄角度射入，為球隊追成較接近紀錄，惟南區最終仍以1比2落敗。