主場4連勝惡氣十足　紐卡素平手盤破頹兵

今輪英超上演前列大戰，「喜鵲」紐卡素主場火併阿仙奴。紐卡素贏到開巷勒都勒唔住，單計主場更豪取4連勝，相反「兵工廠」走勢明顯唔及對手，寧買當頭起，平手盤必捧主隊紐卡素。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

紐卡素狀態大勇，近9仗聯賽取得8勝1負，若只計主場更連贏4仗兼狂轟13粒，包括擊敗另外兩支Big 6曼聯及熱刺等勁旅。「喜鵲」連場報捷，主要原因係攻力提升，比起季初更加銳利；前鋒哥林威爾遜雖然未必場場正選披甲，但佢近3仗合共攻入5粒，當中不乏世界波。

而擔正箭頭阿歷山大伊沙克喺傷愈後全面融入，今季聯賽已累積轟入10球，之前大勝愛華頓4比1之役，呢位瑞典前鋒更展現美妙腳法，交出一扭三靚絕助攻，依家佢信心爆晒棚，連同祖連頓、祖爾韋洛克、積及梅菲等後上入楔，令對手防不勝防。

相反阿仙奴早前連場失分，明顯信心受挫，畢竟陣中球員比較年輕，未能承受爭標關頭嘅空前壓力，導致喺關鍵時刻崩潰，加上後防大將威廉沙列巴、富安健洋先後受傷，近期幾乎場場有失波。

上仗「兵工廠」雖然擊敗車路士3比1止跌，但對手狀態沉到冇朋友不足為據，阿仙奴該仗仲有中堅加比爾馬加希斯傷出，今晚之戰上陣成疑，領隊阿迪達可能要焗用洛賀丁同積及基奧柯扼守中路，但兩人幾乎未夾過咁滯，更難予人信心。

睇埋對賽往績，雙方近兩次碰頭，阿仙奴只得1和1負，今仗要造訪正值大勇嘅「喜鵲」，預計凶多吉少，平手盤捧紐卡素啱心水。