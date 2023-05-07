傑志理文終極爭霸　旺角場今季聯賽首掛紅旗

中銀人壽香港超級聯賽今日（7日）煞科。雷雨不減球迷熱情，榜首傑志與理文的「天王山之戰」門票早早售罄，旺角大球場今季聯賽首次高掛「爆棚」紅旗。

傑志與理文終極爭霸，門票一早售罄，是2021年3月東傑對決（防疫措施下僅開放一半座位）後，旺角大球場再於聯賽爆棚。儘管雷雨交加，下午四時已有逾百球迷排隊入場，龍尾遠至界限街一號體育館，「藍鳥」球迷利生笑稱心願只有一個——「比賽不要取消」。傑志主力丹恩奴域因紀律問題持續缺陣，他坦言有一定影響，但強調足球是團隊運動：「不可能零影響，但足球不是一個人踢，之前幾場沒他都可以。」

為迎接這場「天王山之戰」，傑志今場率先穿上下季主場球衣。這件深藍、淺藍與粉紅交錯的球衣於限定店發售，吸引球迷搶購。「我覺得顏色配搭幾靚，比其他Nike球衣有心思。」利先生展現「戰利品」。他期待「藍鳥」用新形象達成三連霸：「繼續贏下去吧！想在主場看多一次傑志踢亞冠盃，因為上一次主場已是2018年了。」

另一方面，這是理文成軍以來，最接近聯賽冠軍的一次。上季開始支持理文的王小姐，看好球隊創造歷史：「對面沒了丹恩奴域，令我們信心增強不少，加上天雨關係，可能出現意外結果。」她用理文會歌《突破》為球隊打氣：「奪標，爭勝，打拼！勝負固然重要，但最重要是搏命！」