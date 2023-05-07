港超聯　冠軍戰激和理文2比2　傑志封王

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（7日）壓軸於旺角大球場爆發終極對決，由榜首傑志主場硬撼「二哥」理文，球證共向兩隊發出12黃2紅，最終傑志兩度落後都能追平，以2比2打和理文，奪得今季港超冠軍。

今場打和即奪冠的傑志，派出明加索夫及伊高沙托尼攻堅，米基爾、基爾頓及查理史葛坐鎮中場，羅梓駿復任正選，隊長艾里奧負責鎮守後防，金信煜先列後備，丹恩奴域則不在陣中；理文由基華尼頓、洛迪古斯及頭號射手艾華頓組成進攻三叉戟，顏樂楓、迪高及黃威於中場串連，隊長列斯奧繼續擔正，夥拍荷西安祖踢中堅。

理文今場先發制人，9分鐘艾華頓右路突破落底傳中，洛迪古斯門前接應射入，為「黃黑軍團」取得領先優勢。傑志積極反撲，令理文後防頻頻受壓，23分鐘明加索夫左路突破，禁區內被列斯奧勾跌，球證直指12碼點，米基爾操刀得手，半場前為傑志扳平比數。

換邊後戰況依然緊湊，傑志於53分鐘調入羅素加強防守，理文其後繼續搶攻，其中艾華頓幾度嘗試突破，都被傑志成功解圍。直到63分鐘，艾華頓禁區頂主射罰球，僅僅高出。1分鐘後。明加索夫侵犯艾華頓，領第2面黃牌被逐，「藍鳥」要10人應戰。65分鐘，艾草頓右路主射罰球，保羅奮力撲出底線。66分鐘，理文換入亞哥斯達，嘗試改善組織力。2分鐘後，這名阿根廷中場傳予艾華頓，後者起腳又告斜出。

73分鐘，黃威開出罰球，艾華頓頂彈地波入網，理文再度領先。3分鐘後，羅素接應右路罰球頂入，為「藍鳥」追平。理文最後階段狂攻，但未能再入1球，末段更有艾華頓領紅，最終兩隊踢成2比2平手，傑志奪得本季聯賽冠軍。