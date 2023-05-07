港超聯　再入亞冠分組賽　伍健：放下心頭大石

傑志於周日（7日）「中銀人壽香港超級聯賽」最後一輪「天王山之戰」擊敗理文，成功封王，兼取得來屆「亞冠盃」分組賽資格，傑志會長伍健賽後形容猶如「放下心頭大石」，同時大讚球隊今場將士用命。

傑志會長伍健認為球隊落後1比2兼10人應戰，都能追平為奪冠關鍵，形容成功奪魁後能夠打入來屆「亞冠盃」分組賽，猶如「放下心頭大石」：「我就保持平常心，如果今年無冠軍就下年再爭過，但如果無咗冠軍就無得直入『亞冠盃』（分組賽），好彩依家都攞到冠軍。」伍健表示未為來屆「亞冠盃」作打算，但希望傑志能於對標準流浪的「足總盃」決賽再下一城，以「三冠王」姿態完成今季征途。伍健也不忘評價對手理文：「我相信佢哋有能力追上嚟；每個時代都好需要有球隊炒起話題，以前有愉園晨曦，可能呢個年代就係傑志對理文，如果其他球隊追埋嚟就好睇。」

傑志總監兼主教練朱志光稱，球隊開季走勢順利，但與亞洲賽水平仍有距離：「我哋喺聯賽入咗76球，失7球，從統計數字睇會覺得呢隊波好勁，但如果要喺亞洲賽踢好成績，仲有提升空間。」「朱Sir」又指，雖然球隊成功於聯賽封王，但仍不會停步，翌日繼續操練：「踢今場之前，已經同佢哋講聽朝要練波，要做好職業球員嘅本份，因為仲有場決賽等緊我哋。」談到丹恩奴域早前與球隊起衝突，「朱Sir」指此事正好令球隊向外樹立紀律為先的形象：「嚟傑志踢波都係講紀律行先，希望嚟呢度踢波嘅球員明白要遵守規矩，由呢個角度睇，我覺得傑志喺呢件事有賺。」