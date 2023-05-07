費度：海灣者強勢 主場「薩」無赦

正常來說，今場對碰絕對是西岸其中一場矚目大戰，奈何肯薩斯體育會經歷了幾個艱辛的球季，今季更加於聯賽榜敬末席，如今作客硬撼榜前列份子西雅圖海灣者，情況並不樂觀。

然而，美職每一支球隊只要交出水準表現，都有能力擊敗任何對手，所以我認為西雅圖海灣者今仗將不容易應付，特別是縱使肯薩斯體育會近況差勁，但考慮到他們陣中，其實仍然有一班具質素的球員坐鎮。

阿倫佩列度或許是當中的表表者，他因傷缺席了2022年賽季後，今季將希望可以交出反彈表現。他最近於美國聯賽盃中取得入球，雖然上輪面對CF蒙特利爾的聯賽沒有入球進帳，但我相信他於美聯盃開齋之後，信心將會有所提升。

談到信心，我不認為在美職中，有任何一位球員會比西雅圖海灣者的佐敦摩利斯更有自信。這位美國國家隊國腳今季10場聯賽一共攻入8球，並領先聯賽射手榜，今仗面對美職防守表現最差的肯薩斯體育會，誓要增添入球數字。

事實上，我想像到西雅圖海灣者陣中還有幾位球員也希望今仗可以取得入球。雷迪亞斯及希伯阿羅約今季開季表現不俗，今場比賽如能夠攻入1至2球，絕對有助提升他們的表現。

我認為主隊球迷將會全力支持球隊，加上西雅圖海灣者如今在實力上的確遠在對手之上，預計今仗將可獲勝。然而，他們未必會大勝一場，原因是肯薩斯體育會領隊彼德華美斯的帥位岌岌可危，料他將會鼓動一班球員奮力作戰到底。