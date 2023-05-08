迪基亞又出事！曼聯2連敗前4大惡鬥

曼聯前4席位現危機！「紅魔鬼」周一(8日)凌晨英超作客韋斯咸，門將迪基亞再次出現超低級錯誤，連累曼聯0比1輸波。經歷英超2連敗後，曼聯仍然坐喺聯賽第4位，但同利物浦、白禮頓嘅距離已大幅收窄，加上同日輸波嘅紐卡素，4隊將會競爭最後2個歐聯參賽席位，惡鬥難免！

曼聯今場早段反客為主，般奴費南迪斯、拉舒福特都有具威脅射門，不過27分鐘意外失守，賓華馬中路突破，喺3名曼聯守將包圍下勉強起腳，雖然力度同角度都欠奉，但迪基亞單手撲救竟然將個波拍埋入網。下半場曼聯愈踢愈沉，韋斯咸攻勢更加旺盛，最終「錘仔幫」贏1比0全取3分。

由於第3位嘅紐卡素亦以0比2不敵阿仙奴，令英超前4形勢變得非常緊湊，紐卡素(65分)同曼聯(63分)仍霸佔第3、4位，但踢多1場嘅利物浦聯賽6連勝後，只落後前4位1分(62分)，而踢少2場嘅白禮頓潛在威脅更大，佢哋如果贏晒手上2場就會有61分，最後4輪賽事充滿變數

曼聯領隊坦哈格賽後表示：「我同球員講，唔好為今場比賽難過，我哋想參加歐聯，歐聯係我哋嘅生命，為咗達到呢個目標，我哋願意受苦同犧牲，同埋一定要相信。今季我哋經歷過好多挫折，每次都可以強勢反彈，今次一樣要展示我哋嘅性格！」

紐卡素餘下賽程 (34戰 65分 +32球)

客 VS 列斯聯

主 VS 白禮頓

主 VS 李斯特城

客 VS 車路士

曼聯餘下賽程 (34戰 63分 +8球)

主 VS 狼隊

客 VS 般尼茅夫

主 VS 車路士

主 VS 富咸

利物浦餘下賽程 (35戰 62分 +25球)

客 VS 李斯特城

主 VS 阿士東維拉

客 VS 修咸頓

白禮頓餘下賽程 (32戰 55分 +22球)

主 VS 愛華頓

客 VS 阿仙奴

客 VS 紐卡素

主 VS 修咸頓

主 VS 曼城

客 VS 阿士東維拉