江旻憓哥倫比亞站封后　創大獎賽最佳成績

香港重劍代表江旻憓周一（8日）在哥倫比亞大獎賽殺入決賽，以15：8力挫世界「三姐」Marie-Florence Candassamy，奪得生涯首面大獎賽金牌，有望重返「世一」寶座。

這是重劍首站巴黎奧運積分賽，港隊有江旻憓、佘繕妡和何瑋桁打入正賽。赴美留學的佘繕妡首圈以3：15不敵法國的Josephine Jacques Andre Coquin出局。

另一邊江旻憓勢如破竹，連挫波蘭的Anna Mroszczak、捷克的Veronika Bieleszova、美國的Anne Cebula和加拿大的Ruien Xiao。來到4強，面對兩屆世界冠軍、意大利名將Rossella Fiamingo，江旻憓展現大心臟，險勝9：8，坐銀望金。

其決賽對手，為世界「三姐」Marie-Florence Candassamy，這個法國劍手今季狀態大勇，已奪得兩銀一銅。但江旻憓技高一籌，以15：8拿下勝利，奪得個人首面大獎賽金牌，也是2019年後首個世界級賽事（世界盃及大獎賽）冠軍。

由於現任「一姐」南韓的宋世羅於16強止步，目前世界排名第2的江旻憓，有望重返「世一」寶座，實際排名有待國際劍擊總會作實。

男重方面，何瑋桁打入8強，可惜以11：15不敵西班牙劍手Yulen Pereira，與獎牌擦身而過，仍創下生涯最佳成績，為爭逐奧運資格開個好頭。