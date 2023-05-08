阿仙奴拆紐未斷氣　奧迪加特成中場士哥王

周一(8日)凌晨英超大戰，阿仙奴作客2比0擊敗紐卡素，以1分落後踢少1場嘅榜首曼城，爭標仍然「未斷氣」。阿仙奴隊長馬田奧迪加特今場又入波，今季英超累積15球，追平法比加斯(09/10球季)成為球隊史上單季入波最多中場球員。

紐卡素同阿仙奴今場快上快落，戰情非常精彩，主隊開波2分鐘就有積及梅菲射門中柱，劣勢嘅阿仙奴14分鐘就由馬田奧迪加特禁區外遠射建功。「兵工廠」領先後愈踢愈好，加比爾馬天尼利同布卡約沙卡先後單刀，但逃唔過尼克普比十指關。

換邊後紐卡素積極反撲，48分鐘阿歷山大伊沙克近門又頂中柱，另一邊阿仙奴亦有加比爾馬天尼利妙射中楣彈出，呢位巴西翼鋒71分鐘單騎硬闖，殺落底線傳中逼到法比安舒哈擺烏龍，阿仙奴最終保持2比0勝局至完場。

雖然爭標形勢處於被動，但阿仙奴領隊阿迪達賽後表明唔會放棄：「輸畀曼城之後，好多人都話爭冠已經冇可能，但我哋唔鍾意放棄，我唔會接受任何一個球員、職員放棄，未來嘅事冇人知，我哋要繼續前進，唔可以浪費之前10個月嘅努力。」