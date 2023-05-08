反轉再反轉！2射手「大四喜」里昂奇迹贏波

周一(8日)法甲上演峰迴路轉嘅神奇賽事！里昂主場迎戰蒙彼利埃合演9個入球大戰，兩隊前鋒拿卡錫迪同艾爾華希分別食出「大四喜」，最終里昂喺一度落後1比4劣勢下，補時10分鐘戲劇性5比4「絕殺」贏波。

里昂今場31分鐘由拿卡錫迪先開紀錄，不過後防之後不斷犯錯，被蒙彼利埃嘅20歲前鋒艾爾華希喺40、41、53同55分鐘連轟4球，由領先變到落後1比4。不過里昂並冇放棄，拿卡錫迪59分鐘追番1粒，70分鐘再由中堅洛夫雲頂成3比4，拿卡錫迪82分鐘完成帽子戲法追成4比4平手。得勢不饒人嘅里昂最後階段狂攻，補時階段VAR介入判罰12碼，拿卡錫迪喺第100分鐘操刀射入，帶領里昂反勝5比4完場。

兩隊球員喺同一場波食出「大四喜」，係法甲近49年來首次出現，拿卡錫迪再入4球後，喺法甲射手榜追平基利安麥巴比並列第1位(24球)，呢位前阿仙奴射手表示：「我一直相信(反勝)，因為一場比賽未到90分鐘都仲未完結，我回歸里昂就係要經歷呢啲激情。」