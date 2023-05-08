艾卡華斯衞冕馬德里賽　奪冠感言答謝母親

西班牙「小天王」艾卡華斯周日在馬德里網球大師賽，與德國的斯特魯夫激戰三盤後，以6比4、3比6、6比3成功衞冕，這是繼拿度之後，首位在馬德里「冧莊」的球手。

20歲的艾卡華斯今季已取得29勝，並累積贏得10個排名賽，他在下周羅馬賽事展開後，將重奪世界「一哥」的位置。「對我來說，這實在很特別，能夠在馬德里、在自己家鄉高舉獎盃，感覺實在很特別，在球迷、家人及朋友面前奪標，這感覺實在很難忘記。」

適逢周日是西班牙的母親節，這位小天王賽後不忘在球場上答謝母親Virginia，並在攝影機上寫上對母親的愛，令在觀眾席上的Virginia大為感動，向兒子送上飛吻；艾卡華斯坦言母親很少出席他的比賽，所以今個冠軍能在她面前贏得，更有意義。

艾卡華斯今次決賽要花2小時25分鐘才能抵抗着德國發球重炮手的強勢，「這實在是一場激戰，斯特魯夫打得很好，非常主動，我在第二盤應有很多破發機會，但我最終都輸了。」這是艾卡華斯今季第4冠，而他以20歲零2日之齡，成為史上第6位能夠在這歲數累積10冠的年輕球員。