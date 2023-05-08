邁阿密站紅牛「包Q」　韋少第9位起步奪今季第5冠

爭取衞冕的紅牛車王麥斯韋斯塔本，周日在F1美國邁阿密站表現強勢，從第9位起步的他最終力壓隊友佩雷斯，並為紅牛在此站再次「包Q」，個人奪得今季第5冠。

日前在排位賽的戰果令人意外，佩雷斯排頭位，阿倫素則以第2完成在頭排起步，韋斯塔本則於第9位發車；周日正賽起步初段有戰車發生碰撞，而上屆盟主韋斯塔本一直找緊機會，至第15圈已輕鬆超越阿倫素，進漸第2位。

賽至第45圈韋斯塔本入pit換上中性軚，僅花3.1秒，而比賽至第47圈更拉近了與佩雷斯的距離，僅0.6秒之差，直至第48圈兩位紅牛車手比拼，韋斯塔本速度更快成功奪回領先位置，並且愈踩愈有，率先衝過終點，以1小時27分38秒241完成，連續兩年贏得此站冠軍，佩雷斯獲得亞軍，而阿倫素則獲季席。

今站吸引多位名人入場觀戰，幾位網壇傳奇包括已退役的瑞士天王費達拿及威廉絲姊妹都有出席；韋斯塔本成功蟬聯邁阿密站冠軍，再加上最快圈速，獲得26個積分，目前在車手榜累積以119分位續居首位，佩雷斯則以105分排第2，阿倫素以75分排第3，今站獲得第6的咸美頓則以56分暫居第4。