【英超】愛華頓「開攻」演入球騷

今晚英超「雙頓」大戰，白禮頓主場鬥愛華頓。白禮頓要搶分入前4，愛華頓為護級更要搏老命，「拖肥」近4場英超有3場總入球開4球或以上，中位數2.5球入球大屬穩陣之選。（Now 621周二凌晨零時30分直播）

「神奇球隊」白禮頓上仗對住曼聯一度圍攻對手，最終憑補時12碼絕殺得手，重燃爭入前4希望。今晚遇着愛華頓更會放膽搶攻。愛華頓賽前排尾二，再唔搶分下季就會英冠見，嚟緊每場都別無選擇，踢法肯定有前冇後。不過佢哋防守欠穩，近4場英超失9粒，預料今仗難保清白身，入球大值博。

直播表

周一 7:30pm 英乙 燦美爾 對 諾咸頓

有線602/662

周一 10:00pm 英超 富咸 對 李斯特城

now 621

周一 10:00pm 英冠 米禾爾 對 布力般流浪

有線601/661

周一 10:00pm 英冠 普雷斯頓 對 新特蘭

有線604/664

周二 0:30am 英超 白禮頓 對 愛華頓

now 621

周二 0:30am 意甲 安玻里 對 沙蘭力坦拿

now 638

周二 0:30am 意甲 烏甸尼斯 對 森多利亞

now 639

周二 2:45am 意甲 薩斯索羅 對 博洛尼亞

now 638

周二 3:00am 英超 諾定咸森林 對 修咸頓

now 621