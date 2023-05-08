華Dee腳風轉順搶分逃生　李城盡地一煲大晒冷

深受降班威脅嘅李斯特城，今晚英超作客富咸，睇怕要盡地一煲奮力搶3分，趁住老將占美華迪近期腳風轉順，肯定主動出擊，對住已經大踢風流波嘅富咸，好可能係場開放式進攻大戰，2.5球大盤值得捧場。■（Now 621周一晚10時直播）

李斯特城自從炒咗羅渣士，搵嚟甸恩史密夫執教後，球隊進攻效率明顯提升，事實上「狐狸」前線質素唔係咁差，「華Dee」連續兩場有波入，配合占士麥迪臣及泰利文斯，呢個攻擊組合威力都唔嘢少。事實上佢哋近4仗聯賽場場有波入，單計近3仗更拎到1勝2和成績，演出明顯有好轉，一眾戰將信心慢慢累積，聯賽得番4輪，護級可謂分分都咁重要，作客照搶攻富咸。

富咸風流波娛樂球迷

富咸今季成功企穩中游位置，升上英超後首個目標已經達到，嚟緊冇嘢好爭，球員鬥心可能受影響，近3仗聯賽就全部輸晒。富咸依家雖然踢緊風流波，但主場出擊都會盡量娛樂球迷，而且中堅添列姆重傷收咧，防守亦唔見得穩陣，倒不如專注進攻入多啲波，等班球迷開心下好過。睇番佢哋近4仗主場賽事，有3仗總入球達3球或以上，2.5球入球大值博。