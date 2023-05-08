曼聯斟格仔門將代迪基亞 人工平到你唔信

迪基亞犯重大失誤累曼聯輸波，坦哈格焗撐球員，以免軍心再受打擊，但原來背後已經做緊嘢，傳媒報道，紅魔斟緊卡塔爾世盃克羅地亞龍門利華高域，打算畀900萬鎊違約金(約8900萬港元)收購，而佢要求嘅周薪只係2萬鎊。

《太陽報》報道，迪基亞同曼聯今夏約滿，雙方仲未簽新約，雖然迪基亞願意接受減薪安排，但上場對韋斯咸再犯錯輸波後，紅魔另有想法。

克羅地亞傳媒《Sportske》爆料，曼聯打算搶喺維拉利爾、皇家蘇斯達同加拉塔沙雷之前，出手簽下利華高域，直接向薩格勒布戴拿模支付900萬鎊違約金，將球員帶返奧脫福。

28歲嘅利華高域屬薩格勒布戴拿模身價第2高球員，身價估計1400萬歐元，去年卡塔爾世盃協助克羅地亞殺入4強，最終得季軍，佢同球會尚餘最後1年合約，打算向會方爭取2萬鎊周薪，但被拒絕，因此利華高域好大機會離隊，下一站會係英超，因為除咗曼聯，李斯特城及諾定咸森林都關注其動向。

迪基亞周薪高達37.5萬鎊，屬於英超頂薪，就算減薪到20萬鎊都仍然好高，可以請10個利華高域守龍，所以紅魔換龍門係好合理。