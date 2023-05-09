3場護級戰炮製21球　愛華頓、森林攻出生天

英超降班形勢異常緊湊，幾支護級球隊周二(9日)凌晨盡地一煲，炮製出3場精彩嘅「入球騷」，3場護級生死戰合共出現21個入球，打破英超史上單日3場比賽嘅最高入球紀錄。愛華頓作客5比1大炒白禮頓、諾定咸森林4比3力克修咸頓後，喺呢場護級戰暫時領先。

3場護級戰打頭陣嘅李斯特城，作客踢風流波嘅富咸猶如「不設防」，踢咗51分鐘已經輸到0比4，李城之後奮力搶攻，但占美華迪射失12碼，即使有哈維班尼斯入2球同占士麥迪臣12碼入波，最後仍要輸3比5，繼續排喺尾3嘅降班區域。

緊接2場護級大戰同樣攻得燦爛，愛華頓作客神奇球隊白禮頓踢出代表作，杜哥利1分鐘就為客隊領先，之後用凌厲反擊打爆主隊，杜哥利28分鐘再下一城，6分鐘麥尼爾傳中令積臣史迪利擺烏龍，麥尼爾76分鐘射成4比0。白禮頓79分鐘由阿歷斯麥亞里士打破蛋，但麥尼爾補時為愛華頓射成5比1完場。

至於森林主場對修咸頓嘅「6分波」護級戰，森林開波21分鐘連入2球，傷咸頓25分鐘由艾卡拉斯追番1粒，但完半場前森林再由基比斯韋特射入12碼拉開比數。修咸頓未放棄，51分鐘由尼安高伊雲基斯達追成2比3，雙方你一拳我一腳，丹尼路73分鐘為森林入波，禾特普斯補時再入12碼追成3比4，可惜為時已晚。

經過3輪護級「入球騷」後，修咸頓只有24分排包尾，已經成為「降班膽」，反而由第16位嘅森林到19位嘅列斯聯，4隊波只有3分差距，最後3輪聯賽仍然充滿變數。

森林餘下賽程 (35戰 33分 -31球)

客 VS 車路士

主 VS 阿仙奴

客 VS 水晶宮

愛華頓餘下賽程 (35戰 32分 -21球)

主 VS 曼城

客 VS 狼隊

主 VS 般尼茅夫

李斯特城餘下賽程 (35戰 30分 -15球)

主 VS 利物浦

客 VS 紐卡素

主 VS 韋斯咸

列斯聯餘下賽程 (35戰 30分 -25球)

主 VS 紐卡素

客 VS 韋斯咸

主 VS 熱刺

修咸頓餘下賽程 (35戰 24分 -33球)

主 VS 富咸

客 VS 白禮頓

主 VS 利物浦