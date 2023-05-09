美斯破冰重返巴黎　膺勞倫斯最佳男子運動員

近日喺巴黎聖日耳門(PSG)陷入禁賽風波嘅美斯，自拍片道歉後緊張局勢明顯舒緩，周二(9日)凌晨正式重返PSG復操，隨時帶埋老婆出席巴黎舉行嘅「體壇奧斯卡」，領取勞倫斯最佳男子運動員獎項，佢今次擊敗韋斯塔本、拿度、杜普蘭蒂斯、史堤芬居里同PSG隊友基利安麥巴比等人當選，繼2020年後第2度拎到呢個大獎。

上年底帶領阿根廷贏得世界盃冠軍嘅美斯，得獎後表示：「我要多謝我所有隊友，唔單止係阿根廷國家隊，仲有巴黎聖日耳門嘅隊友，自己一個人唔可能有呢個成績，好開心可以同佢哋分享呢個殊榮。呢個獎令我體育成就更加豐富，睇下以往嘅得獎者，舒密加、活士、拿度、保特、咸美頓、祖高域，全部都係體壇傳奇。」阿根廷國家隊亦拎到勞倫斯最佳隊伍，令美斯成為史上首個單年囊括最佳運動員同最佳隊伍嘅人。

PSG周二喺社交網亦宣布美斯已經回歸操練，並貼上佢着住練習衫訓練嘅相片，呢支法甲榜首球隊會喺周日(14日)凌晨主場迎戰阿些斯奧，如無意外美斯可以候命上陣。