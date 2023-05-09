曼聯新星英冠彈起　坦哈格可以畀機會佢嗎？

周一(8日)晚英冠常規賽煞科，新特蘭作客以3比0擊敗普雷斯頓，後來居上排第6位，獲得最後一個升班附加賽資格，綽號「黑貓」嘅新特蘭剛於今季升上英冠，依家仲有望爭奪英超席位，曼聯借將阿密特迪亞路居功厥偉，難怪「魔迷」紛紛呼籲領隊坦哈格下季收番呢位20歲科特迪瓦翼鋒自用。

新特蘭今仗非勝不可之下，表現非常積極，並於54分鐘由阿密特迪亞路入波打破缺口，跟住阿歷士柏列查特、積克奇勒各建一功，贈普雷斯頓3蛋。

由於原本第6位米禾爾主場3比4不敵布力般流浪，令到贏波嘅新特蘭反超前升上第6位，將於升班附加賽4強對盧頓，另1場4強由米杜士堡對高雲地利，決賽勝方將獲得下季英超席位。

新特蘭曾經喺英超打滾多年，2017年開始沉淪，降班之後再跌落英甲4季，上季夏天重返英冠，僅一季就可以挑戰英超升班資格，令人嘖嘖稱奇。「黑貓」今季成績超出預期，阿密特迪亞路有好大功勞，佢射入13球成為隊內首席射手，並有4次助攻。

阿密特迪亞路效力阿特蘭大期間嶄露頭角，吸引曼聯2021年1月簽入佢，但呢位翼鋒成「魔」後不受重用，僅上陣9次，唯一入波係2021年歐霸盃16強對AC米蘭一役取得，上季下半季被外借去格拉斯哥流浪，上陣13次入3球。

阿密特迪亞路今季被外借去新特蘭後，穩坐主力位置，展現強大潛力，由於曼聯現時2位翼鋒查頓辛祖、安東尼馬菲奧斯表現欠佳，領隊坦哈格應該考慮下季收番阿密特迪亞路，解決邊路側擊問題。