藉Panasonic學界賽勵精圖進　心誠追趕勁旅步伐

Panasonic學界籃球邀請賽將於5月18日至21日假修頓場館舉行。雖然基督教香港信義會心誠中學不是傳統勁旅，但有一顆追趕勁旅的心，希望藉着學界「勵精圖進」，打響心誠名堂。強敵環伺下，她們能否殺出一條血路？

基督教香港信義會心誠中學是精英賽八強中，唯一的大北區學校，隊長吳寶宜深知實力不及傳統勁旅，只想藉學界勵精圖進：「北區較少機會接觸籃球，大多中學才開始打，要加倍努力，才能追上港九區腳步，打響心誠的名堂。」

籃球是團隊運動，吳寶宜指球隊曾經各自為政，改變全因一件事：「當初有矛盾或不快，只會擺在心中，不拿出來說。但學界復辦後，大家都想贏，恒常練習外，還私下加操，相處時間多了，自然團結起來。」打入精英賽八強，追平校史紀錄，她認為是「運氣加實力」：「我們籤運不錯，但如果沒實力，也不會有這個成績，畢竟精英賽沒弱隊。」同樣地，Panasonic雲集各區勁旅，她勉勵隊友全力以赴：「不要在北區以為自己好勁，『Hea』打，出去又覺得不如人，畏手畏腳。無論什麼比賽都要博盡，朝四強進發。」

基督教香港信義會心誠中學籃球隊

教練：余詠詩、潘耀敏

球員：吳寶宜、殷睿心、陳琳莉、余純恩、黎芷楹、施子妍、房樂晴、施子溏、黃子玲、李鎧佟、歐暄宜、鍾月晴