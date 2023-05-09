Panasonic籃球賽　蒙民偉書院全力爭突破

中華基督教會蒙民偉書院在學界籃球雖然不是名門，但在「Panasonic學界籃球邀請賽」這個大舞台上獻技，與全港學界勁旅交鋒的難得機會，總是令籃球隊成員們既興奮又緊張。「盡力打好每一球波，試下有沒有突破的機會。」重返賽事的中六生李銘軒（Jonathan）寥寥數語，道出球隊的作戰心態。

Jonathan是現時蒙民偉陣中，唯一在這項賽事有過出戰經驗的球員，對於2019年的經歷依然記憶猶新：「當時看到一眾師兄落場之餘，自己亦有上陣機會，當時自己好慌張，連防守都做得不好，希望今次有所進步。」

4年過後，Jonathan搖身一變成為隊中大師兄，將會是最後一次在學界賽登場的他，就鼓勵隊友要團結一致，享受比賽每一刻，將球員口中的「熱血澎湃」在賽場上充分展現：「場上我們有時可以清晰地做出教練指示，不過有時未夠冷靜，期望大家再提升執行力；外界可能覺得我們是陪襯，但我們分分鐘可以殺出一條血路。」

教練：陳永勝

其餘隊員：周俊棋、陳冠添、郭俊圻、朱禮韜、許嘉熙、鄺承毅、文峻謙、蔡港龍

本學年成績：九龍區D3八強