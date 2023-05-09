奧地利慈善路跑賽　魏賡奪世界第8

香港跑手魏賡日前出戰沒有終點的公益路跑賽Wings for Life World Run奧地利站，最終港將跑出61.27公里，奪得全場亞軍，總成績位列世界第8。

該賽事特色為不設終點，大會會於開賽後派出車輛，以時速14公里開始追趕跑手，之後每 30 分鐘加速1公里，預計開賽4小時後，追過最後一位跑手，即是賽事冠軍。魏賡去年以跑出52.13公里贏得 Wings for Life 香港 APP RUN 總冠軍，成績更位列全球第34位。今年他首次挑戰實體賽事，到奧地利參加Wings for Life World Run 旗艦跑，成績更為理想，取得亞軍並登上全球第8名。他對成績喜出望外，指在首40公里與其他跑手一同前進，令其發揮更理想：「我對成績非常滿意，原本目標只是完成56公里，想不到可以跑到超過 61 公里，全靠比賽期間曾與其他跑手一起跑，令我以進取的速度參與賽事。」

Wings for Life World Run 今年的實體賽事分別在奧地利維也納（Vienna）、德國慕尼黑（Munich）、波蘭波兹南（Poznan）、斯洛文尼亞盧布爾雅那（Ljubljana）、克羅地亞札達爾（Zadar）、喬治亞卡赫季州 （Kakheti）及瑞士楚格（Zug）舉行。除了這 7 個城市，參賽者亦可透過 Wings for Life World Run 手機 APP 參賽。