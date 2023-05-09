希亞路：重頭大戰　皇馬首回合可險勝

我認為皇家馬德里及曼城都是今屆歐聯最強的球隊，勝方將很大機會於決賽再下一城，高舉冠軍寶座。

一直以來，經驗去到淘汰賽較後階段確是舉足輕重。皇家馬德里比其他球隊擁有更多的奪冠經驗，近7屆歐聯曾4次封王，賓施馬、莫迪歷、卻奧斯及丹尼爾卡華積等球員都是冠軍成員，所以他們對球隊來說十分重要。近來年青球員雲尼斯奧斯祖利亞成為了球隊的焦點人物，他跟其巴西同鄉洛迪高高斯，將會嘗試於邊路位置強攻曼城，並將皮球送到中路的賓施馬，或自己切入中路爭取入球。

有見及此，我認為洛迪卡斯簡迪是曼城中場中路的核心，他的工作是破壞對方的比賽節奏及防止皇馬的中場球員，將皮球送到去邊路位置。

前線進攻方面，「藍月亮」人才輩出，當然，艾寧夏蘭特絕對是危險人物，只要一個機會，他就可以取得入球！由於奇雲迪布尼及貝拿度施華等創造型球員會為他舗橋搭路，艾寧夏蘭特將會得到很多供應，所以主隊皇馬的後防，整場比賽都要保持集中才可。

除了艾寧夏蘭特，基亞利殊最近的表現也令我留下深刻印象，丹尼爾卡華積今仗將會跟他大鬥法，並需要擔任瓦解基亞利殊於左路製造的威脅。雖然這是一場硬仗，但我預計銀河艦隊可於4強首回合小勝，先拔頭籌。