盃賽專家Vs穩陣行先　皇馬曼城「細」紀戰

歐聯4強首回合爆發激戰，皇家馬德里主場迎戰曼城。衞冕嘅「銀河艦隊」剛踢完西班牙盃決賽，耗力不少，反觀「藍月亮」已習慣多線作戰，首回合務必穩陣行先，加上佢哋近4仗歐聯作客全開2球或以下，作風穩陣，2.5球入球細值得再追。（Now 643周三凌晨3時直播）

雙方曾於上季歐聯4強碰頭，兩回合法定時間被皇馬追和5比5，皇馬戰至加時再憑賓施馬12碼建功淘汰曼城晉級決賽，並順利封王。

今季兩隊再度交鋒，皇馬近期專注盃賽，剛在西班牙盃決賽火併奧沙辛拿贏2比1捧盃，佢哋喺歐聯淘汰賽階段，已連續淘汰利物浦及車路士兩支英超球隊，安察洛堤應付英超球隊經驗豐富，近6場對英超兵法定時間全勝，今仗迎戰英超擂台躉曼城自有對策。

曼城季尾衝擊歐聯、英超及英足盃，如能成功，將是繼99年曼聯後另一支贏得「三冠王」嘅英超球隊，3項賽事當中如要細分，哥迪奧拿最想贏嘅肯定係歐聯，上季佢哋火併皇馬，戰至最後時刻失守至功虧一簣，今仗志切復仇，喺歐聯穩打穩紮，近期應付各條戰線留放有度，首回合作客定必加強防守，入球細有計。