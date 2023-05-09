「巴利2.0」夏薩特打算明年掛靴

繼加里夫巴利掛靴之後，另一位皇馬球星夏薩特亦準備「收山」，根據西班牙媒體《Relevo》爆料，呢位近年抖多過踢嘅32歲比利時國腳打算明夏約滿後，結束球員生涯。

出身於法甲球隊里爾嘅夏薩特最威水時期係效力車路士7季，奪得2次英超及2次歐霸盃冠軍，一度被譽為僅次於美斯同C朗之後嘅「世三」世界第三最佳球員。

呢位天才翼鋒2019年夏天以1億歐元(約8.6億港元)轉會費加盟皇馬，當全世界以為佢事業會再上一層樓時，卻出現反高潮，經常受傷缺陣，包括今季僅9次披甲入1球及2次助攻。皇馬早前奪得西班牙盃冠軍，夏薩特喺決賽並冇上陣，賽後仍然興高采烈捧盃慶祝，被網民寸「太厚面皮」。

近年不斷傳出皇馬計劃出售夏薩特，但即使佢身價跌至500萬歐元(約4,300萬港元)，仍然冇球會願意接貨，「夏神」透露下季仍然會留隊完成最後一年合約，估計好大機會約滿之後掛靴。

事實上，夏薩特上年12月世界盃結束後，已經宣布退出國家隊，佢球員生涯贏盡法甲、英超、西甲、歐霸盃、歐聯冠軍等錦標，亦協助比利時獲得2018年世界盃季軍，就算明年「收山」，都已經冇乜遺憾。