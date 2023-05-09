12場創造13球　盧卡古翻生要再做A米剋星

國際米蘭曾於過去2個月陷入低潮，但近期大反彈，各項賽事5連勝，射手盧卡古亦重拾巔峰狀態，包括國家隊及球會賽事在內，近12次上陣創造13球，包括射入9球及4次助攻。國米將於周四(11日)凌晨歐聯4強首回合鬥AC米蘭，盧卡古有望再次扮演A米剋星，做齣好戲。

盧卡古2019至21年首度效力國際米蘭2季期間，上陣95場入64球，包括對AC米蘭，射入5球及1次助攻，協助球隊取得4勝1負。呢位29歲比利時國腳今季以借用方式，由車路士回巢國際米蘭之後，因為傷患問題，導致狀態長期低迷，表現大不如前，今季3次「米蘭打吡」之中，只曾後備上陣踢咗20分鐘。

不過，隨住盧卡古重拾射手鞋，今仗歐聯再遇AC米蘭，佢應該可望擔正，大展拳腳。此外，英國及意大利傳媒近期都指盧卡古將於今季借用期結束後，重返車路士，但佢本身比較傾向留效國米，唔想再重蹈覆轍又失意於車仔，所以更加要把握餘下賽事，爭取表現，希望國米可以出手買斷或者續借佢。