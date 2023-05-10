皇馬慘遭曼城逼和　數據顯示近80%出局

周三(10日)凌晨歐聯4強首回合大戰，上屆冠軍皇家馬德里主場出擊，即使有雲尼斯奧斯祖利亞轟入世界波，但對手曼城亦有奇雲迪布尼遠射得手，最終打和1比1。根據OPTA統計顯示，皇馬曾經9次喺歐聯淘汰賽首回合主場未勝出，結果僅2次晉級，意味近80%機會出局。

雙方曾於上屆歐聯4強交鋒，最終由皇馬晉身決賽並捧盃，兩軍今屆再次4強碰頭，皇馬先開紀錄，卡馬雲加左路盤球之後橫傳，雲尼斯奧斯祖利亞喺禁區頂勁射入網，呢位22歲巴西國腳今季為「銀河艦隊」各項賽事上陣51場，射入23球及21次助攻，踢出新世代球王水準。

換邊之後，輪到曼城發威，踢到67分鐘，根度簡回傳，奇雲迪布尼同樣於禁區外遠射入網扳平1比1。

事實上，兩隊今仗勢均力敵，皇馬雖然只有44.3%控球率，但創造13次射門，比曼城多3次，至於曼城10次射門有6次中目標，比對手多2次，明顯比較有效率，今仗打和亦對曼城比較有利。

因為翻查歷史數據，皇馬過往有9次歐聯淘汰賽首回合主場未勝出，其中7次被淘汰，僅有2次晉級，分別係1999/00年球季8強，2012/13年球季16強，同樣係首回合主場打和曼聯，次回合作客贏波晉級，至於今屆對住同樣來自曼徹斯特嘅曼城，皇馬能否絕處逢生，大家拭目以待。