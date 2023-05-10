外流港帥　「富仔」助4港將赴泰國試腳

男人大丈夫，講得出做得到！上月(4月)初加盟泰國5人足球超級聯賽球隊Thammasat Stallion出任助教，專責體能訓練和數據分析的「富仔」黃耀富，按照其原定計劃，安排了第一批共4名香港球員到泰國「試腳」。

「富仔」曾在不同場合表示過，希望協助香港五人足球的球員，達成外流落班的夢想。「喺好多熱心嘅朋友，包括有來自政界、醫療界同球圈嘅人士幫作下，喺今年設立咗一個獎學金計劃，目的係可以幫到一啲想去海外落班、挑戰更高層次嘅年輕球員，爭取機會。好似今次咁，佢哋4個喺一隊叫Imane嘅甲組五人隊跟操3個月，期間食同住都幫佢哋安排好晒，佢哋只要畀心機練波、表現自己，爭取球隊畀合約佢哋就得喇！」「富仔」表示。

第一批4位球員已於上周五(5日)全部飛抵泰國，4人分別是陳樂謙、施俊軒、李浩然和陳子淳，前3位同為5人隊大港腳，而後者則是香港U17成員。4人已於周一(8日)開始，正式隨Imane操練，為夢想而戰。「富仔」謂：「老土啲講，個頭幫你開咗，點埋尾就要睇番你自己喇。當然，我都好想佢哋成功，只要有咗成功個案，之後嘅路就會好行好多，大家一齊努力啦！」