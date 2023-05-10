VAR廢到爆　曼城入波前個波已出界

曼城中場奇雲迪布尼喺歐聯4強首回合射入世界波，協助球隊逼和皇馬1比1，入球固然精彩，但再次暴露出VAR形同虛設，原來曼城策動攻勢過程中，皮球曾經喺邊線已出界，但球證及VAR都冇反應，令到「藍月亮」偷襲得手，以冷靜見稱嘅皇馬教練安察洛堤都情緒失控作出投訴而食黃牌。

當時曼城後衞基爾獲加前向傳波，貝拿度施華飛身出腳喺邊線將個波撈入場內打快攻，最後由奇雲迪布尼勁射入網。卡馬雲加等皇馬球員紛紛向球證作出投訴，指貝拿度施華撈個波入場之前，皮球已經喺空中出界。皇馬主帥安察洛堤亦罕有激烈抗議，給果被球證出示黃牌警告。

由於VAR並冇介入檢視，負責直播嘅電視台利用3D技術分析，證實皮球整體已經出界，應該判皇馬獲得界外球，曼城根本冇機會立即發動攻勢入波。

不過，外媒指歐聯專用足球並冇植入芯片，唔可以好似世界盃比賽判斷是否出界，另外，貝拿度施華撈個波入場後，皇馬一度搶回控球權，理論上，曼城嘅入球攻勢已經同皮球是否出界無關，VAR冇需要介入，皇馬今次只能慨嘆自己唔好彩。