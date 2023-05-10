終於遇到天敵　夏蘭特遭魯迪格封殺

當全世界等緊睇曼城前鋒艾寧夏蘭特喺周三(10日)凌晨歐聯4強首回合大肆數胡嘅時候，呢位挪威「入球機器」卻死火，皆因皇馬中堅魯迪格踢出超卓水準，成功將呢位22歲超級射手凍結。

艾寧夏蘭特今季各項賽事為曼城上陣47場入51球，表現所向披靡，但今場演出非常沉靜，踢足90分鐘只有21次觸球，屬於全場球員之中最少，而且僅有13次傳球，仲少過隊友門將艾達臣摩拉斯6次。

夏蘭特想掂波都困難嘅情況下，更加唔使旨意入波，以10分為滿分，夏蘭特被西班牙《馬卡報》評為3分唔合格，反觀給予魯迪格10分滿分。

皇馬主帥安察洛堤亦大讚魯迪格表現：「魯迪格太出色，簡真係頂級表現，佢擁有豐富經驗及高質素能力，今場唔易踢，佢踢得非常好，我為佢感到高興。」網民亦紛紛吹捧呢位30歲德國國腳，認為佢踢出大帥級水平，並話如果佢仲效力緊車路士，夏蘭特就唔可以喺英超橫行無忌。

最令人奇怪係夏蘭特被魯迪格凍結之下，曼城領隊哥迪奧拿今場並冇作出任何換人調動，似乎對於和波感到滿意。