祖高域回歸　艾卡華斯、魯特成攔路虎

上屆盟主塞爾維亞球王祖高域已抵羅馬，準備在此爭奪「7冠王」，這是他自4月中後復出，也是他今年首次與狀態大勇的西班牙小天王艾卡華斯同場作賽，為征戰法網作最後備戰。

羅馬大師賽是法網前最後一個熱身賽，這也是祖高域第17次在ATP大師賽亮相，35歲的他在羅馬賽錄得64勝10負的紀錄，並且12次躋身決賽，6次捧走冠軍；他日前到埗後即夥拍東道主球手辛拿訓練，而他們在籤表上有機會在４強碰頭。

隨着「泥地王」拿度早前宣布退賽，羅馬賽的焦點則落在祖高域及剛成功衞冕馬德里大師賽的艾卡華斯身上，這也是世界「一哥」及「二哥」今年首次碰頭，然而外界對4月中一直養傷的祖高域爭取衞冕不太睇好，畢竟他在泥地賽季的表現未見突出，蒙地卡羅賽早早出局，在波斯尼亞賽又大熱倒灶，能否闖入羅馬決賽也成疑，從羅馬賽的籤表上來看，他有機會在4強或遇上世界排名第8意大利的辛拿或挪威「泥地王」魯特，這些對手都不易對付，若然順利晉級則在決賽有機會與艾卡華斯或希臘名將西西帕斯碰頭。

反觀，連贏巴塞隆拿及馬德里兩項大師賽冠軍的艾卡華斯，狀態弗爆，成為了羅馬賽的奪標大熱，再加上剛榮獲勞倫斯最佳突破獎，為個人注下強心針，難怪被博彩公司一致睇好。