全北汽車「新帥效應」搵到食

韓職榜尾水原藍翼主場迎戰全北汽車，水原藍翼近年成績持續低迷，現時排包尾，並唔令人意外，反而傳統勁旅全北汽車淪落成為下游球隊，就令人大跌眼鏡，但爛船始終有三斤釘，加上雙方近7次對賽，全北汽車取得6勝1和，客勝值博。(無綫myTV Super周三晚6時30分直播)

水原藍翼上季以尾三過終點，今季表現進一步下滑，踢11場聯賽僅1勝，其中近6場聯賽輸5場，雖然上仗作客以1比0擊敗另一支弱隊仁川聯，但以水原藍翼近5場主場1和4負嘅差劣成績，今仗返回自己地頭都信唔過。

至於全北汽車過去6季韓職5次奪冠，但今季開閘脫腳，教練金相植上周四辭職，現時由40歲助教金斗炫暫時領軍，上仗演出有明顯改善，打和第2位FC首爾。雖然金斗炫係教練新丁，但球員時代已見慣大場面，包括曾經去過英格蘭搵食，協助西布朗升上英超，履歷優厚，亦踢過水原藍翼多年，亦做過藍翼助教，非常熟悉對手底細，今仗倒戈應該可以作出針對性部署，力爭全取3分而回。

直播表

周三6:30pm 韓職 水原藍翼Vs全北汽車

無綫myTV Super

周四3:00am 歐聯 AC米蘭Vs國際米蘭

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