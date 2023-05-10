「蛋糕事件」到女雙決賽無訪問　馬德里網賽涉歧視

大家都是同一日的壽星，但獲得賽會所贈的蛋糕則大有不同。（Getty Images+Twitter）

今屆馬德里大師賽已曲終人散，但賽會一幕又一幕對女性歧視引來外界輿論，由「蛋糕事件」、性感女郎做球僮，到女雙決賽後竟刪去訪問環節，兩位涉事女將打破沉默，對馬德里賽會作嚴厲批評。

被列為法網前最重要賽事之一的馬德里大師賽，早年為了吸引球迷的眼球，在男子賽事特別在中央場的比賽上，以穿着性感服的少女代替球童為球手「執波」，今年有球迷已經議論賽會的思想已經過時，並似乎對女性不敬；繼而在5月5日適逢是兩位最終的冠軍得主艾卡華斯及莎芭倫嘉的生日，但賽會卻出現「大細超」的場面，為艾卡華斯在球場上送上兩層高的生日蛋糕，然而莎芭倫嘉則是在球員休息室收獲普通蛋糕，這已引來不公平的批評。

但想不到最後煞科日，再出現歧視女性的做法，在女雙決賽後冠、亞軍的球員並沒有被安排訪問，只拍攝幾張相便要求離開，而早一日的男雙決賽則有訪問環節，冠亞軍的球員都有發感言。

獲得亞席的美國歌芙賽後即在社交平台發文表示對賽會的不解，她與拍檔彭古拉已移師到羅馬網賽，準備爭逐，她們再對馬德里賽會作出批評，歌芙稱：「我覺得球員於賽會是應該對群眾發表，他們是來支持比賽的，我不清楚背後原因，或是歧視、性別問題，但我只知我們沒有講話，被刪減了。」彭古拉在羅馬賽前與傳媒會面時則坦言：「我的職業生涯從未聽過這個情況，就連一個小型的挑戰賽決賽都會有（訪問）。」

獲得冠軍的白羅斯名將艾珊妮嘉賽後亦有轉發歌芙的網上言論，更直言「難向兒子Leo解釋媽媽在頒獎禮上不能和他打招呼」，感到無奈；不過，賽事已經告一段落，馬德里賽會未有任何回應，然而一連串的事件卻惹起球迷不滿，在網上大肆批評。