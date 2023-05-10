迪基亞同意續約 但下季未必有正選

英國各大傳媒報道，指曼聯門將迪基亞已經同會方達成減薪續約協議，預料將於短期之內正式公布。不過，呢位32歲西班牙國腳近期連番犯錯，令坦哈格對佢嘅信心受動搖，即使迪基亞續約，曼聯仍然唔排除今夏簽入新門將。

迪基亞將於今夏約滿，佢現時周薪高達37.5萬鎊(約371萬港元)，據悉續約後，人工將大減超過一半，至17.5萬鎊(約173萬港元)周薪，但新合約設有獎金條款，因應表現發放，如果迪基亞發揮出色，仍然可以獲得豐厚收入。

由於迪基亞近期出現多次嚴重犯錯，導致球隊歐霸盃8強出局，上仗英超對韋斯咸，亦因為佢「牛油手」發作失波，搞到曼聯輸0比1，現時英超爭前4位形勢告急。因此，迪基亞喺續約談判上，並冇本錢同會方討價還價，惟有接受減人工。

此外，英國《每日郵報》指曼聯為免迪基亞續約之後，繼續犯錯連累球隊，亦有兩手準備，計劃簽入新門將，目標人物包括賓福特嘅大衞拉耶、國際米蘭嘅奧拿拿，下季必要時可以取代迪基亞正選位置。