希亞路：歐聯米蘭打吡　 AC「細」抗國米

兩支來自米蘭市兼擁有輝煌歷史的球會AC米蘭及國際米蘭，今屆將會在歐聯4強正面交鋒，絕對是一個相當精彩的對碰。

米蘭雙雄的實力不相伯仲，而於意甲積分榜亦只有兩分之差，相當接近。我球員時代的兩間米蘭球會，陣中都擁有多位世界級球星坐鎮，縱使今時不同往日，但雙方球員依然相當具質素。

AC米蘭於8強階段淘汰今季意甲冠軍拿玻里，我認為最令人留下深刻印象的是拉菲爾利亞奧。他速度十分高、踢法直接，絕對是非常危險的人物，可惜此子拉傷，今仗上陣成疑，的確打擊了AC米蘭的攻擊能力。

國際米蘭8強淘汰賓菲加後錄得各項賽事5連勝佳績，近況大勇。球隊更在意大利盃淘汰祖雲達斯及於聯賽擊敗拉素，展示出球隊的極佳狀態。拿達路馬天尼斯近6場各項賽事一共攻入6球，我認為他是AC米蘭的最大威脅。此子今季經已取得19個意甲入球，於聯賽射手榜排次席，所以他的信心指數將會相當高。同時，他亦曾經於2月的米蘭打吡聯賽中為球隊攻入致勝入球。

我認為今場是一場五五波，不會有太多入球機會，兩隊的門將會擔當重要的角色。雙方將希望避免出現失誤的情況，所以我預計最終首回合兩軍和氣收場。