趙聿修男籃首闖Panasonic賽勇往直前

來自元朗區的學界男籃精英份子趙聿修紀念中學，今年首次參加Panasonic學界籃球邀請賽，籤運安排下與裘錦秋中學（葵涌）及張振興伉儷書院同處C組，以挑戰者姿態力爭佳績，說到今學年球隊經歷過的甜酸苦辦，他們都十分珍惜及回味，並期望在Panasonic舞台上再展現實力！

「可以第一次打入『學界精英賽』，本身只打算吸取經驗，了解跟名校的差距有多大，誰不知球隊愈打愈好，最後更戰至8強，真的很奇妙。」趙聿修紀念中學籃球隊隊長潘敏聰這樣說。回想起今年學界賽事的種種，他至今仍感到相當興奮，也許這個就是球隊上下把學界形容為「神奇之旅」的原因。

「阿聰」表示學校幾年前曾有機會衝擊精英賽資格，可惜當時學界賽事受疫情影響而取消，令他們更加希望彌補師兄們的遺憾，慶幸最終取得元朗區A Grade亞軍，終於踏上精英賽舞台，並交出驚喜的表現，一舉打入8強，「阿聰」謂：「當初完全沒預計能晉級至精英賽8強，因為我們在元朗區4強贏得吃力，就算晉級決賽也未能獲勝，豈料大家去到精英賽愈打愈起勁。」

縱使趙聿修最後在8強止步，但「阿聰」表示全隊經過大賽洗禮後，心態有所成長，有信心衝擊更理想成績：「大家現在目標明確，要衝擊來年元朗區冠軍，學會相信自己實力，因為我們跟其他學校的差距比想像中小，證明之前艱苦練習是有成果，所以之後要更加努力。」Panasonic學界籃球邀請賽於5月18日開打，男子C組趙聿修的賽事定於5月19日上演，大家一齊為學界籃球打氣！

趙聿修紀念中學籃球隊

教練：劉志朗

其餘隊員：蘇錦俊、方程舜、周柏堯、羅皓煒、張子陽、袁俊軒

本學年成績：元朗區A Grade亞軍、精英賽8強

圖：司徒子文

文：鄧文滔