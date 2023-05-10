NBA　艾賓特連續3場30+　76人贏塞爾特人

NBA季後賽周三（10日）續演分岸4強大戰，艾賓特打出MVP表現，連續3場至少攻入30分，帶領76人作客以115比103擊敗塞爾特人。76人系列賽暫領先3比2，下場將回到主場，爭取繼2001年後再闖東岸決賽。

塞爾特人今場意外陷入苦戰，首節領先3分後就一直挨打，其中當家球星達頓狀態慢熱，首節頭5球全部射失，整節只得2分。半場76人領先58比49，其後繼續拉開分差，最終憑較佳命中率（逾5成）力壓對手，以115比103取勝。

今季首奪年度最有價值球員的艾賓特今場盡顯身價，轟入33分，另加7個籃板，3次助攻。他已經在季後賽連續3場得分達30分，在隊史僅次於兩位傳奇球星艾佛遜（連續5場）以及張伯倫（連續4場）。泰利斯麥斯亦有驚喜表現，貢獻30分7籃板，占士夏登則有17分10助攻進帳。塞爾特人僅3人得分上雙，達頓攻入全場最高36分、10籃板。

76人對上一次打進東岸決賽已經是2001年「艾佛遜時代」，當年76人最終晉級總決賽，1比4不敵湖人得亞軍。雖然距離晉級只差一步，艾實特亦不敢掉以輕心：「老實說我不在乎，我們還要贏多一場，這是我目前唯一的想法。回到主場，球迷當然會給我們更大動力，相信我們表現會更加好，期待這場比賽。」

西岸4強方面，金塊主場以118比102擊敗太陽，系列賽領先3比2，率先「叫胡」。金塊的祖傑繼續交出高效表現，今場貢獻「三雙」，取得29分、13籃板及12助攻。