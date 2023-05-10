上智披荊斬棘　Panasonic學界賽挑戰D1勁旅

Panasonic學界籃球邀請賽將於5月18日至21日假修頓場館舉行。今屆賽事有不少「新丁」，包括寶血會上智英文書院。作為女子十二隊中，唯一來自D2的學校，上智披荊斬棘，殺入精英賽十二強，創下校史最佳成績，能否在Panasonic再創高峰？

寶血會上智英文書院於2019年落入九龍區D2，旋即奪冠，但因疫情無緣精英賽。今年學界復辦，她們再次封后，兼打入精英賽十二強，創下校史最佳成績。隊長譚穎欣（Tammy）形容過程披荊斬棘：「D2四強，我們有兩個主力確診，其他人頂硬上，在一度落後下，反勝對手。精英賽前，我們忙著考試停了練習，剛碰回球，就對上勁旅裘錦秋。雖然分差很大，但我們盡了全力，問心無愧。」

上智是Panasonic女子十二隊中，唯一來自D2的，難免被看低一線，Tammy視為動力：「我們與D1實力的確存在距離，但不會輕易服輸，盡力搏一搏。」上智沒有意氣風發的球星，小女生做訪問一臉羞怯，仍鼓起勇氣，定下目標：「必須每人行多一步，攻守、籃板、出聲提場……最重要的是，無論對手是誰，都要保持冷靜，勝過昔日的自己。」

寶血會上智英文書院籃球隊

教練：區麗菁

其他球員：鄭嘉琪、呂卓翹、黃彥庭、謝芷晴、盧樂晴、梁倩瑜、梁穎怡、林玥澄、潘洛兒、黃遠微、吳泳芯、周倩雅