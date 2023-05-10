香港賽馬會與亞組委簽備忘錄　提供亞運馬術支援

香港賽馬會周三(10日)宣佈，與2022年第19屆亞運會組委會（亞組委）簽署合作備忘錄，為杭州亞運會馬術項目提供技術支援。

今次的合作備忘錄內容中，馬會主要提供六項支援，包括生物安全、馬匹運輸、馬房管理、獸醫和釘甲服務、場地運作及國際持份者聯絡。杭州市委常委、杭州市政府常務副市長陳瑾致辭時表示，杭州亞運會馬術項目在國際及國內廣受關注，感謝香港賽馬會給予馬術籌辦工作的大力支持。合作備忘錄的簽署，標誌著雙方合作邁入更緊密、更全面、更系統的新階段，衷心希望香港賽馬會充分發揮獨特優勢，運用先進經驗，在生物安全、場館運行、人員培訓、國際聯絡等領域給予更多技術支援，助力杭州呈現一屆安全、精彩的亞運馬術比賽。

馬會行政總裁應家柏表示，很榮幸為杭州亞運會馬術項目提供技術支援，「馬會是規模最大的世界級賽馬機構之一，並一直以致力建設更美好社會為宗旨。馬會憑藉全球公認的專業知識和經驗，以及香港『一國兩制』的優勢，長久以來為內地的馬匹運動及相關產業的發展作出貢獻，以助力國家實現中央政府頒布的《全國馬產業發展規劃》中的願景，同時為國家創造經濟和社會價值。」應家柏續說：「杭州亞運會無疑是國家最重要的國際體育盛事之一，我們將與桐廬馬術中心的一眾同仁攜手，共同打造最精彩的馬術比賽。」

馬會同時在人員、設備方面提供支援，以及為馬術項目管理指揮中心工作人員、杭州亞運會香港志願者和其他持份者等提供培訓，以推動馬術項目的成功籌劃、運作和管理。在簽約儀式前，馬會行政總裁應家柏及馬會團隊，於5月9日及10日到訪杭州，並與浙江及杭州政府官員會面，並參觀杭州亞運會馬術項目的主要場地桐廬馬術中心、杭州奧林匹克體育中心和亞運村。

合作備忘錄內容包括馬會提供以下六項對業務領域的支持：

1.生物安全–對於無規定馬屬動物疫病區的維護和馬術項目生物安全控制，就相關協定和運作安排提供建議和現場支援；檢視亞組委的馬匹隔離檢疫設施並提供建議

2.馬匹運輸–檢視馬匹運輸程序、設施和服務提供商，並向亞組委提供相關建議，以確保馬匹的安全運輸符合國際標準

3. 馬房管理–檢視亞運會馬術項目的馬房及提供建議；指派人員擔任馬房監督角色

4. 獸醫和釘甲服務–組成獸醫和釘甲匠服務團隊，提供必需要的臨床服務；檢視現場獸醫設施並提供建議

5. 場地運作–檢查馬術項目的場地設施、裝置和設備並提供建議

6. 國際持份者聯絡–為國際持份者的聯絡提供建議和支持